Comitetul de coordonare a vaccinarii (CNCAV) a publicat, luni, lista de contraindicatii la vaccinurile aflate in circulație in Romania impotriva COVID-19. Toate cele patru seruri, de la Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford și Johnson&Johnson – autorizate de EMA in țarile UE -, sunt contraindicate persoanelor cu hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipientii produsului, se arata in tabelul facut public. Daca acestea sunt singurele doua contraindicații la Pfizer BioNTech și Moderna, vaccinurile de la AstraZeneca și Johnson&Johnson nu pot fi administrate persoanelor…