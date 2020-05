Stiri pe aceeasi tema

- Maștile chirurgicale produse de Compania MACRATEX OPTIM, combina designul ergonomic pentru confort cu tehnologii brevetate care ajuta la o respirație mai ușoara și o protecție confortabila impotriva pericolelor externe.

- Tarile europene impun folosirea mastilor de protectie in contextul ridicarii partiale a masurilor de distantare sociala. Italia, Spania si Franta au stabilit preturi fixe pentru mastile de unica folosinta.

- Mastile de unica folosinta, cele mai eficiente Profesorul Rafila spune ca aceste masti trebuie purtate atat de persoanele care se confrunta cu afectiuni respiratorii, cat si de persoanele aparent sanatoase. In timp ce prima categorie de persoane va trebui sa poarte masca permanent, atat in…

- Manușile de unica folosința nu protejeaza cu adevarat impotriva noului coronavirus. De fapt, ele pot crește chiar riscul unei infecții, din mai multe motive. In supermarketuri, la piața, in viața de zi cu zi... oamenii sunt vazuți din ce in ce mai des purtand nu numai maști, ci și manuși de…

- Manușile de unica folosința nu protejeaza cu adevarat impotriva noului coronavirus. De fapt, ele pot crește chiar riscul unei infecții din mai multe motive. In supermarketuri, pe piața saptamanala, in viața de zi cu zi: oamenii sunt vazuți din ce in ce mai des purtand nu numai maști pentru fața,…

- In data de 06.04.2020, in urma verificarii unei informații ce a aparut in mediul online, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Timiș s-au sesizat din oficiu și au depistat un individ care incercat sa vanda 22.000 de manuși chirurgicale. Barbatul de 36 de…

- Masca de protecție de fața (chirurgicala, de unica folosința), este unul dintre obiectele esențiale pentru apararea organismului de viruși si bacterii atunci cand intram in contact cu persoane posibil infectate de noul coronavirus. Daca insa nu ati reușit sa cumparați maști chirurgicale de unica folosința…

- O noua afacere infloreste de cand mai intai isteria privind circulatia virusului gripal si ulterior amenintarea COVID-19 i-a facut pe romani sa goleasca stocurile de masti de unica folosinta si geluri dezinfectante din farmacii. De la 50 de bani, o masca a ajuns sa coste si 10 lei.