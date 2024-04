Stiri pe aceeasi tema

- Mirel, ucigașul Andreei, studenta de 21 de ani de la Medicina din Timișoara, a facut declarații terifiante in fața anchetatorilor. Tanarul, student și el, și-a recunoscut fapta oribila și a explicat de ce a ajuns sa o omoare pe Andreea. Atenție, urmeaza dezvaluiri cu un puternic impact emoțional! Declaratia…

- Ministrul de Finante Marcel Bolos a anuntat sambata ca sistemul destinat procesarii declaratiilor vamale de export care presupunea prezentarea documentelor pe hartie a fost inlocuit cu Sistemul de export automatizat – AES RO, pentru „efectuarea controalelor vamale mai rapid și eficient”, scrie Hotnews.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista seminarelor online care vor fi organizate la sfarșitul lunii februarie și in luna martie 2024, pentru firme și alți contribuabili, pe diverse subiecte.

- Ce venituri trebuie sa raporteze persoanele fizice, in 2024. Declarația unica 212. Ghid ANAF Persoanele fizice au obligația sa repuna Formularul 212 daca au avut venituri extrasalariale in anul 2023 și estimate pentru 2024. ANAF a publicat un nou formular și sunt și schimbari legislative, relateaza…

- Persoanele fizice care au doar venituri din drepturi de proprietate intelectuala dintr-o singura sursa pentru care s-au retinut la sursa contributiile sociale in 2023 au obligatia sa depuna, in premiera, declaratia unica pentru definitivarea veniturilor realizate in 2023 (capitolul I al declaratiei),…

- Conform unei analize efectuate de Economica.net pe baza Codului fiscal, persoanele fizice care au obținut venituri exclusiv din drepturi de proprietate intelectuala dintr-o singura sursa și pentru care au fost reținute contribuțiile sociale in 2023 sunt obligate sa depuna pentru prima data declarația…

- Declarația unica pentru anul 2024, care se refera la veniturile obținute in cursul anului 2023, intampina o eroare in ceea ce privește veniturile provenite din activitați independente, cum ar fi cele ale unei PFA. Sa luam in considerare situația in care o persoana obține venituri din activitați independente…

- Bianca Dragușanu a renunțat la extensiile de par și la peruci. Pentru prima data in mulți ea, ea s-a afișat cu parul natural, nevopsit. Timp de aproximativ trei ani de zile, Bianca Dragușanu a aparut fie la emisiuni de televiziune fie la evenimente mondene cu extensii sau cu peruci. Abia acum a dezvaluit…