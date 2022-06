In perioada estivala in Andaluzia, cu precadere in provinciile Malaga și Huelva, se produc incendii de vegetație de o amploare considerabila, scrie SF. Daca sunteți afectați de acest gen de catastrofe naturale și necesitați asistența consulara sau cunoașteti cetateni romani afectati, care au nevoie de sprijinul oficiului nostru consular, va adresam rugamintea de a contacta de urgența serviciul 112 PRECUM ȘI telefonul de urgenta al Consulatului General al Romaniei la Sevilla: 648212169 In contextul acestei recomandari generale, avand in vedere incendiul de vegetație activ in Sierra Bermeja, va…