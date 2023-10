Primaria Sectorului 6 a trecut la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Luni, 2 octombrie, in jurul orei 12.00, mai multe echipaje ale Primariei ridicau autoturismele staționate ilegal din zona Piața Gorjului. Biroul Ridicari Auto din cadrul Primariei Sectorului 6 se ocupa de ridicarea, transportarea, depozitarea in spații special amenajate și eliberarea a vehiculelor staționate pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public (zone pietonale, spații verzi, scuaruri, parcari de reședința, etc), vehiculelor staționate neregulamentar, vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate,…