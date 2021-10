Mai multe explozii au lovit Moscheea Fatemieh din centrul Kandaharului (in sudul Afganistanului), al doilea oras ca marime al tarii, in timpul rugaciunilor de vineri seara. 41 de persoane au fost ucise si alte 70, ranite. Atentatul sinucigaș de vineri seara, in urma caruia 41 de persoane au fost ucise, a fost revendicat de gruparea […] The post Atentat terorist in Afganistan, soldat cu 41 de morți. Gruparea Stat Islamic-Khorasan a revendicat atentatul first appeared on Ziarul National .