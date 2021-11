Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in jurul orei 16.30 (22.30 GMT), in timp ce spectatorii adunati la Waukesha urmareau traditionala parada de Craciun care se desfasoara anual in acest oras din statul Wisconsin (nord).Un autovehicul de tip SUV a lovit…

- Doua persoane au murit si 10, toate straine, au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul judetean 593, intre localitatile Biled si Iecea Mica din judetul Timis. La fata locului au fost trimise mai multe ambulante.

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar alte zeci sunt ranite in urma unui atac terorist produs marti la un spital din capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane citate de postul Al Jazeera si de agentia Reuters. Doua explozii urmate de focuri…

- Un barbat inconștient a fost adus la Spitalul Victor Babeș din Capitala, cu o mașina personala, de catre trei persoane. Oamenii au precizat ca barbatul nu se simțea deloc bine din cauza coronavirusului, insa dupa ce medicii l-au consultat, au realizat ca barbatul era deja mort. O mașina particulara,…

- Un tanar din Baia mare a provocat un accident mortal dupa ce a confundat o tanara cu iubita sa și a pornit in urmarirea mașinii in care aceasta se afla. La un moment dat șoferul urmarit a oprit mașina pentru ca tanara sa coboare, scrie emaramures.ro. Atunci, șoferul gelos și amicul lui ar fi tabarat…