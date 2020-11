Atacurile teroriste de la Viena – morți și răniți în stare gravă Este alerta in Austria, dupa un atac terorist major produs, luni seara, in centrul orașului Viena. Numarul morților a urcat la cinci – patru victime și un atacator, anunța Reuters. Potrivit Guvernului austriac, teroristul ucis este un simpatizant SI. Mai mulți morți și raniți dupa atacul terorist din Viena. Unul dintre agresori, in continuare liber pe strazi Șase dintre persoane ranite sunt in stare grava. Teroriștii au deschis focul in cel putin sase locatii din Viena. Presa austriaca a oferit mai multe detalii despre atacatorul de la Viena ucis de forțele de ordine. Detalii, AICI. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- Atacurile din centrul Capitalei Austriei, Viena, in care barbati inarmati au ucis si au ranit mai multe persoane, au fost comise de cel putin un "terorist islamist", a declarat marti ministrul austriac de interne Karl Nehammer, citat de Reuters. Intr-o conferinta de presa televizata dimineata devreme,…

- "Știri teribile de la Viena in seara asta (luni seara, n.red). Condamn cu putere aceste acte oribile de teroare. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați victimelor. Romania este solidara cu Austria", a scris presedintele Klaus Iohannis Iohannis pe Twitter. Terrible news…

