​Atacul de la Reading: Suspectul inculpat pentru omor şi tentativă de omor Politia antiterorista britanica a anuntat sâmbata punerea sub acuzare pentru omor si tentativa de omor a suspectului arestat dupa atacul cu cutit care a facut trei morti la Reading, la vest de Londra, la 20 iunie, scrie AFP, citata de Agerpres. Acest refugiat libian de 25 de ani, descris de familia sa ca suferind de probleme mintale din cauza razboiului din Libia, a fost arestat la câteva minute dupa ce a început sa atace grupuri adunate într-un parc din acest oras cu 200.000 de locuitori.



Khairi Saadallah urmeaza sa fie prezentat la 29 iunie în fata unei instante… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

