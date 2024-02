Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de rang inalt din cadrul Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate in Bulgaria a fost arestat luni sub suspiciunea de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat procuratura de la Sofia, potrivit agentiilor BTA si EFE.

- Politia din Marea Britanie a oprit un barbat care alerga cu un figider prins pe spate in Stevenage, Hertfordshire.Cu toate acestea , s-a dovedit ca acesta nu era un fugar, el se antrena pentru un maraton. Daniel, barbatul in cauza, a eplicat ca folosea frigiderul, pentru a se antrena pentru maratonul…

- Lucrarea artistului britanic Banksy, trei avioane care par a fi drone de lupta pe un panou al indicatorului oprire, a aparut in dimineata zilei de 22 decembrie la o intersectie din cartierul Peckham din sud-estul Londrei, dar a o ora mai tarziu a fost furata de un barbat, informeaza Le Figaro, citat…

- Un barbat suspectat ca a fugit cu un panou rutier din Londra pe care se afla o lucrare revendicata de Banksy a fost arestat, a anuntat politia la 23 decembrie, a doua zi dupa furt, scrie Le Figaro.Lucrarea, trei avioane care par a fi drone de lupta pe un panou al indicatorului oprire, a aparut in…

- Politia din Londra a anuntat duminica ca a operat inca o arestare - cea de-a doua - in urma disparitiei unei opere de arta create de Banksy, furata sub privirile nedumerite ale trecatorilor la foarte putin timp dupa ce fusese revendicata de enigmaticul artist stradal britanic, informeaza AFP.Lucrarea,…

- Un barbat suspectat ca a fugit purtand in brate un indicator rutier din Londra pe care figura o opera de arta revendicata de artistul stradal Banksy a fost arestat, a anuntat sambata Politia britanica, la o zi dupa comiterea furtului, informeaza AFP.

- Serviciile de informații ale Rusiei au vizat politicieni, funcționari publici și jurnaliști britanici de rang inalt cu spionaj cibernetic și „activitate cibernetica rau intenționata”, ca parte a incercarilor susținute de a interveni in procesele politice din Regatul Unit, spune guvernul britanic.Foreign…

- Ministerul britanic de Externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Londra si a sanctionat doua persoane pentru ceea ce a spus ca reprezinta o incercare sustinuta, dar esuata, de a interveni in politica britanica prin intermediul unor spioni cibernetici rusi.