- Fotbaliștii de la Oțelul Galați intalnesc duminica pe U Cluj in primul meci din barajul pentru cupele europene. Invingatoarea va juca, in deplasare, cu Universitatea Craiova in meciul care va stabili participanta Romaniei in Conference League.

- Universitatea Craiova - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3 din play-off. Craiova a trecut de Sepsi, dar nu a fost suficient. Oltenii vor juca barajul de Conference League cu caștigatoarea dintre…

- Oțelul Galați - U Cluj este primul baraj pentru calificarea in preliminariile Conference League dupa ce Corvinul Hunedoara a caștigat Cupa Romaniei Betano. Joi, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat data și ora disputarii acestei partide. Corvinul Hunedoara, o divizionara secunda, va reprezenta…

- Atacantul lui CFR Cluj, Philip Otele (24 de ani), este pe lista de transferuri a campioanei in exercițiu din Serie A, Napoli, susține jurnalistul italian Fabio Cannavo. Atacantul nigerian a devenit recent subiectul unei dispute tot mai incinse intre patronul sau de la CFR Cluj, Ioan Varga, și Gigi Becali.…

- FCSB este aproape campioana, iar Gigi Becali (65 de ani), patronul echipei, se gandește deja la o eventuala calificare in grupele Ligii Campionilor. Duminica, dupa victoria cu Universitatea Craiova, patronul și-a manifestat interesul pentru 5 jucatori, insa luni s-a aflat numele unui varf din campionatul…

- FRF a anuntat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Astfel, disputele vor avea loc in perioada 2-4 aprilie. Invingatoarele vor juca apoi in semifinale pe 17 aprilie 2024. Programul jocurilor din sferturi este urmatorul: marți, 2 aprilie – ora 19.30: Corvinul Hunedoara – CFR Cluj; miercuri,…

- LPF a publicat programul meciurilor din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului: Play-off: Vineri, 15 martie – ora 20.30: Rapid – Farul Constanța.Sambata, 16 martie – ora 20.00: CFR Cluj – Universitatea Craiova .Duminica, 17 martie – ora 21.00: FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe. Clasament: 1. FCSB 32 puncte,…