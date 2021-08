Este alerta in Constanța dupa ce un barbat și o femeie au fost injunghiați in plina strada. Oamenii legii il cauta acum pe atacator. Doi oameni au fost injunghiati, marți noapte spre miercuri, in centrul orasului Ovidiu din judetul Constanta, transmite Realitatea Plus. Victimele sunt un barbat de 33 de ani și o femeie de […] The post Atac sangeros la Constanța! Doua persoane au fost injunghiate in plina strada. Atacatorul, in libertate! first appeared on Ziarul National .