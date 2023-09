Atac sângeros într-o şcoală din Spania. Un adolescent de 14 ani a înjunghiat mai mulţi profesori şi elevi în timpul orelor Un adolescent inarmat cu un cuțit a atacat mai mulți profesori și elevi dintr-o școala din Spania, potrivit Reuters. Teenager stabs teachers, pupil in Spanish school https://t.co/zouh13yu88 pic.twitter.com/0rbkP17fzT — Reuters (@Reuters) September 28, 2023 Incidentul a avut loc joi și a fost anunțat de poliția locala citata de agenția Efe. Orașul se afla in sudul […] The post Atac sangeros intr-o scoala din Spania. Un adolescent de 14 ani a injunghiat mai multi profesori si elevi in timpul orelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros intr-o scoala din Spania. Un adolescent a injunghiat mai multi profesori si eleviUn adolescent a injunghiat joi trei profesori si un elev intr-un liceu din Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei, transmite Reuters dupa o informare din partea politiei., conform Agerpres. Mai multe…

- Lending across the euro zone slowed to a near stand-still in August, data from the European Central Bank showed on Wednesday, as economic growth continued to falter and the bloc was skirting a recession, according to Reuters. Bank lending to businesses expanded by just 0.6% in August the lowest figure…

- Hungary has agreed with Romania, Slovakia and Bulgaria that the four countries would impose national bans on Ukrainian grain imports to protect their markets if the EU does not extend a ban that expires on September 15, Hungary’s farm minister said on Wednesday, according to Reuters. Ukraine has become…

- Ukraine announced a “humanitarian corridor” on Thursday to let dozens of cargo ships trapped in its ports since the outbreak of war last year sail into the Black Sea, where shipping routes are under scrutiny since Russia quit a deal to allow grain exports, according to Reuters. At least initially, the…

- President Volodymyr Zelenskyy called on the European Union on Monday to ensure that an “unacceptable and clearly non-European” ban on Ukrainian grain imports to five countries is lifted by a September 15 deadline, according to Reuters. The five central European countries want the EU ban extended at…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o „ofensiva LGBTQ”, dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters. In discursul sustinut…

- Substanta Roxadustat, la care a fost testata pozitiv Simona Halep, anul trecut, la US Open, este un medicament antianemie care face si mai dificila lupta impotriva dopajului in sport, a afirmat, joi, un expert elvetian, citat de Reuters. Halep a fost suspendata provizoriu din luna octombrie 2022, dupa…

- Pentagonul a fost cea mai mare cladire de birouri din lume timp de 80 de ani. Dar acum este detronat. O noua cladire tocmai a preluat titlul, relateaza CNN. Orasul belgian Anvers (Antwerp) este cunoscut in general ca fiind centrul mondial al comertului cu diamante, in conditiile in care cea mai mare…