In total, 50 de soldati americani, cu 16 in plus fata de anuntul de vineri, au fost victime ale comotiilor cerebrale ca urmare a acestui raid contra bazei aeriene Ain al-Assad, a facut cunoscut intr-un comunicat Departamentul Apararii.



Dintre acestia, potrivit sursei, 31 au fost primit ingrijiri la fata locului si s-au intors la unitatile lor, in timp ce 18 au fost evacuati spre un spital militar american din Germania si altul in Kuweit.



"Este vorba despre un bilant la un moment dat si aceste date sunt susceptibile sa evolueze", a subliniat in comunicat un purtator de cuvant…