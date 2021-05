Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rusesc de hackeri din spatele atacului cibernetic SolarWinds se indreapta acum spre agenții guvernamentale, think tank-uri, consultanți și ONG-uri. O actualizare de securitate de la Microsoft lansata joi noaptea, arata ca grupul cunoscut sub numele de Nobelium a intensificat atacurile, vizand…

- Un atac cibernetic masiv impotriva agențiilor guvernamentale americane și straine a fost inregistrat saptamana aceasta de catre Microsoft, a declarat vicepreședintele Tom Burt. El crede ca in spatele atacului se afla hackeri ruși, cumva legați de atacul asupra companiei IT SolarWinds. Atacurile…

- Raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, Kremlinul a comunicat vineri ca Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau, transmite Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin declarase joi ca ar trebui sa discute online cu omologul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca seful statului rus Vladimir Putin "va plati" in curand pentru dirijarea eforturilor destinate sa incline balanta spre contracandidatul sau republican Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, relateaza Reuters. "El va plati un pret", a declarat…

- Peste 20.000 de organizatii din Statele Unite au fost compromise prin accesarea de catre hackeri a sistemelor lor informatice prin intermediul unor vulnerabilitati ale softului de email al Microsoft, a declarat o persoana apropiata guvernului american, transmite Reuters. Citește și: O mare…

- Atacul cibernetic a ajuns deja in mai multe locuri comparativ cu toate codurile descarcate de la SolarWinds, compania americana aflata in centrul unui alt atac cibernetic masiv, descoperit in decembrie. Cel mai recent atac a creat canale pentru accesarea de la distanta a sistemelor informatice ale sindicatelor…

- ​Hackeri susținuți de guvernul chinez au exploatat bug-uri din soft-ul Exchange Server al Microsoft pentru a fura informații de la companii și organziații americane, a anunțat Microsoft. Compania spune ca grupul de hackeri este sofisticat și a încercat sa fure informații de la mai multe ținte…