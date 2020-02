Atac armat la Berlin: Cel puțin o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite într-un incident armat produs în cursul noptii de vineri spre sâmbata în orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul TagesSpiegel.de, scrie Mediafax.

Incidentul armat a avut loc în fata complexului polivalent "Tempodrom", situat în zona Kreuzberg din Berlin. Un individ a deschis focul spre mai multe persoane. Potrivit autoritatilor, o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite, una fiind în stare grava.

Autorul atacului armat…

Sursa articol: hotnews.ro

