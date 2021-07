Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica s-a impus fara probleme in primul test al verii, pe terenul „Auto” din Freidorf, scor 4-1 (3-0), cu nou promovata timiseana in „C”, Pobeda Star Bisnov. Dupa acest joc clubul timisorean a anuntat si prima mutare concreta a verii, inregimentarea pe doi ani de zile a mijlocasului Cosmin…

- ASU Politehnica a organizat azi un joc-scoala pentru trialisti. Jucatorii care dau probe pentru prima echipa i-au avut ca adversari pe tinerii din club nascuti intre 2003 si 2005 aflati sub observatia lui Sorin Brindescu. Trialistii s-au impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Bogdan Pop, jucator…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut biletele pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa doua victorii consecutive la inceputul acestei saptamani in sala „Dinamo”, gazda turneului. Dupa ce ieri SCM Politehnica a trecut fara probleme de divizionara secunda din Pitesti, astazi, jucatorii pregatiti…

- ASU Politehnica a luptat admirabil pentru ultimele sanse de a accede barajul de promovare. Daca in tur, alb-violetii au fost depasiti clar de CS Mioveni, acasa elevii lui Dan Alexa au aratat o alta. Petre Ivanovici si Alin Ignea au inscris pentru 1-0 si 2-1, dar galben-verzii lui Alexandru Pelici au…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- ASU Politehnica a trait timp de o ora cu iluzia unei victorii mari in fata Rapidului, cea mai in forma echipa din „B”. Alb-violetii au deschis scorul prin Alin Ignea si au condus la pauza, dar s-a incheiat 1-2 dupa un penalty discutabil si un gol incasat imediat in prelungiri. Cu un sistem inedit, in…

- De la inceputul pandemiei, clubul timisorean s-a implicat in diverse campanii de combatere a virusului. Astazi, ASU Politehnica a reactionat cu o propunere inedita dupa ce in ultima vreme medicii au fost denigrati in spatiul public. Clubul alb-violet ii invita gratis in tribune pe cei care lucreaza…