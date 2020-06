Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica cu o serie de despartiri. Pana acum sunt certe plecarile lui Alexandru Chereches, Dragos Saulescu si Radu Motreanu, dar lista se va mari probabil si cu alte cateva nume notabile. Altfel, alb-violetii au deja o saptamana in spate de pregatire in conditiile protocolului medical oficializat…

- Dupa un sezon de debut in cariera de antrenor, Ianis Zicu a semnat prelungirea contractului cu Farul Constanta, urmand sa conduca echipa de pe banca tehnica si in sezonul viitor al Ligii a 2-a, potrivit news.ro.Managerul FC Farul Constanta, Tiberiu Curt, si tehnicianul in varsta de 36 de ani…

- bull; Managerul clubului, Tiberiu Curt, si antrenorul au parafat noul acord astazi FC Farul a anuntat astazi ca antrenorul Ianis Zicu va conduce echipa constanteana si in sezonul viitor al Ligii a 2 a, dupa ce si a prelungit contractul cu gruparea constanteana. Dupa un sezon de debut in cariera de antrenor,…

- Printr-o hotarare recenta a Comitetului de Urgenta al FRF, campionatul Ligii I de fotbal feminin nu va mai fi reluat pentru partidele ramase de disputat din sezonul 2019-2020... The post Fortuna Becicherecu Mic a incheiat sezonul pe locul al treilea appeared first on Renasterea banateana .

- „Baietii in ghete” raman sa se pregateasca in continuare individual. ASU Politehnica nu reia deocamdata antrenamentele „la comun”, principalul impediment fiind protocolul actual care ar genera costuri greu de suportat de club in aceasta perioada. Cum sezonul 2019-20 e incheiat oficial cu alb-violetii…

- Liga 3 OMOGENITATE… Husana Husi are asigurata prezenta in campionatul Ligii 3 si in urmatoarea editie, dupa ce actual sezon a fost “inghetat”. Clubul husean isi contureaza strategia pentru noua stagiune, iar antrenorul Florin Croitoru spera sa pastreze acelasi nucleu de jucatori. Echipele din fotbalul…

- Aleksander Ceferin (52 de ani), președintele UEFA, e nemulțumit ca Franța și-a suspendat campionatul, sugerand ca primele doua clasate, PSG și Marseille, n-ar mai avea garantate locurile direct in grupele Ligii. Dupa atacul direct asupra Franței in interviul pentru postul de televiziune beIN Sports,…

- Ultima etapa a editiei actuale de campionat s-ar putea disputa la data de 26 iulie, anunta LPF. Propunerea LPF reprezinta doar un scenariu de lucru, o decizie finala urmand sa fie adoptata ulterior, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus si a interdictiilor adoptate de autoritatile statului…