- Politehnica Timisoara s-a impus cu 2-0 in jocul amical disputat astazi pe stadionul “Dan Paltinisanu” in compania celor de la CSM Resita. Golurile echipei invingatoare au fost marcate de Denis Radu si Sebastian Serediuc, atacant sosit la echipa de la CFR Cluj. La fel ca in precedentele doua jocuri de…

- REȘIȚA – Dupa ce, in prima faza, formația reșițeana a transferat șapte jucatori, acum la echipa antrenata de Dan Alexa au mai venit inca trei fotbaliști! „CSM Reșița ureaza bun venit in Valea Domanului urmatorilor jucatori: Calin Cristea – mijlocaș central in varsta de 33 de ani, revenit in Valea Domanului…

- ASU Politehnica a disputat azi pe „Stiinta” un al doilea joc-scoala cu juniorii clubului in conditiile in care amicalul stabilit initial, la Resita, a „cazut”. Antrenorul Dorin Toma a avut nume noi si in testul de azi, transat, scor 5-0, pe „Stiinta”. Resita preluata de Dan Alexa a anulat testul de…

- ASU Politehnica s-a impus fara probleme in primul test al verii, pe terenul „Auto” din Freidorf, scor 4-1 (3-0), cu nou promovata timiseana in „C”, Pobeda Star Bisnov. Dupa acest joc clubul timisorean a anuntat si prima mutare concreta a verii, inregimentarea pe doi ani de zile a mijlocasului Cosmin…

- ASU Politehnica nu mai are nici sanse matematice de a ajunge la baraj dupa ultima etapa a Ligii 2 si asta din cauza unui criteriu ciudat. Daca alb-violetii ar bate duminica la Miercurea Ciuc iar Calarasiul ar pierde la Craiova, tot elevii lui Cristian Pustai ar fi „calificati” gratie punctelor facute…

- ASU Politehnica a luptat admirabil pentru ultimele sanse de a accede barajul de promovare. Daca in tur, alb-violetii au fost depasiti clar de CS Mioveni, acasa elevii lui Dan Alexa au aratat o alta. Petre Ivanovici si Alin Ignea au inscris pentru 1-0 si 2-1, dar galben-verzii lui Alexandru Pelici au…

- ASU Politehnica are parte maine de un duel poate decisiv pentru ambitiile clubului in acest sezon. La Timisoara vine liderul din Cetatea Baniei, FCU Univ. Craiova 1948, grupare neinvinsa in play-off si aflata la mica distanta de asigurarea promovarii matematice in elita. Banatenii nu se tem insa de…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…