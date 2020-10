Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal timisoreana se confrunta cu noi cazuri de coronavirus dupa cele din vara. Daca atunci ASU Politehnica pregatea startul sezonului, acum COVID-19 a lovit echipa pregatita de Octavian Benga in plin campionat. Nu mai putin de sapte jucatori au fost depistati pozitiv dupa testarea efectuata…

- Alb-violetii au suferit azi primul esec din editia 2020-21 a Ligii 2. ASU Politehnica a avut ocazii bune prin Sergiu Popovici, dar cei care au punctat au fost ciucanii. Gazda FK Csikszereda a avut un om forte in fata prin Andras Meszaros, care a speculat de doua ori in repriza secunda din interiorul…

- ASU Politehnica si-a continuat parcursul de invidiat in acest sezon al Ligii 2, cu o noua victorie pe teren propriu. Primul succes pe „Stiinta” din noua editie de campionat a venit in derby-ul local cu Ripensia, scor 2-0. In ciuda mai multor ocazii, elevii lui Octavian Benga s-au impus in cele din urma…

- Dupa duelul din Banatul Montan, de la Resita, pe ASU Politehnica o asteapta un nou derby maine. Alb-violetii au un moral superior concitadinei Ripensia, dupa startul de campionat impiedicat al celei din urma, dar „principalul” gazdelor, Octavian Benga,se asteapta ca elevii amicului Cosmin Petruescu…

- Fara esec dupa trei etape, ASU Politehnica e optimista inaintea deplasarii scurte la Resita pentru Derby-ul cu CSM. Octavian Benga, tehnicianul alb-violetilor, fost antrenor si la rosso-neri incearca sa mute presiunea jocului pe gazde, care vor ramane mai jos in clasament si in cazul unei victorii sambata.…

- ASU Politehnica se bucura de un start excelent de sezon in Liga 2. Jucatorii pregatiti de Octavian Benga au invins-o pe Farul Constanta, scor 2-1, in runda a treia, pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Oaspetii au avut si doua bare, dar si timisorenii mai puteau puncta la ultima faza, cand Dorin Codrea a…

- Veste buna din tabara alb-violeta. Din aceasta dimineata antrenorul Octavian Benga poate miza pe toti elevii sai la antrenamente. Cei trei jucatori afectati de COVID-19 de la ASU Politehnica, Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile, au primit rezultate negative dupa testarea efectuata luni. Mario…

- Alb-violetii au primit rezultatele pentru restul de 18 teste pentru depistarea COVID-19 efectuate joi. Mario Contra a iesit pozitiv la un test separat. Astazi, ASU Politehnica a anuntat ca 17 membri au primit rezultatul negativ, dar inca nu a fost clarificata situatia mijlocasului Raul Vidrasan. Celalalt…