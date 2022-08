Astrologul Minerva este angajată la Banca Națională! Mulți iși mai aduc aminte de rubrica cotidiana din presa romaneasca a astrologului Minerva, care facea furori prin anii 2000. Intre timp se pare ca Minerva s-a „recalificat”. Astrologul Minerva susține ca in prezent lucreaza pe un post de execuție in Banca Naționala a Romaniei, motiv pentru care nu o sa mai aiba dreptul sa apara la televizor. „La ora actuala am o funcție de execuție, lucrez in Banca Naționala. Din pacate, nu o sa mai am dreptul sa ies pe sticla, dar asta nu inseamna nimic, pentru ca tot ma batea gandul sa fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani”, a declarat astrologul, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Celebrul astrolog Minerva (64 de ani) spune ca in prezent lucreaza la Banca Naționala, pe un post de execuție. Informația a fost confirmata pentru HotNews.ro de catre oficiali ai BNR, care au precizat ca astrologul lucreaza la departamentul de mentenanța al Bancii Naționale.

