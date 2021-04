Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a interzis accesul automobilelor Tesla in complexele sale, din cauza ingrijorarii legate de securitate, provocata de camerele video instalate pe vehicule. Directorul general al Tesla, Elon Musk, a afirmat, in prima sa reactie publica fata de aceasta masura, ca Tesla ar fi inchisa daca…

- Exporturile Chinei au inregistrat o creștere record in perioada ianuarie-februarie, de 60,6%, in timp ce importurile au crescut cu 22,2. Cifrele contrasteaza puternic cu scaderea inregistrata anul trecut in perioada similara, de aproximativ 17% la exporturi și de 4% a importurilor. China a inregistrat…

- Cinematografele din China au avut incasari record in perioada Anului Nou Chinezesc, milioane de chinezi fiind nevoiti, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, sa renunte la a-si mai vizita rudele intr-o perioada in care, de obicei, are loc cea mai mare migratie umana de pe planeta, informeaza…

- China a refuzat sa ofere date neprelucrate in legatura cu primele cazuri de COVID-19 echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originea pandemiei de coronavirus, a declarat sambata un membru al misiunii OMS, relateaza Reuters. Echipa OMS a cerut datele neprelucrate…

- Este putin probabil ca majoritatea tarilor din Africa sa ajunga la acoperire vaccinala ampla mai devreme de inceputul lui 2023, iar multe state din Asia vor avea acces larg la vaccinuri abia spre sfarsitul lui 2022. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu al grupului de cercetare și prognoza…

- Rata somajului in Marea Britanie a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani in perioada septembrie - noiembrie 2020, iar concedierile au atins un record, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a afectat semnificativ piata fortei de munca, transmit BBC si Reuters, potrivit…

- Exporturile Chinei au inregistrat o crestere peste asteptari in luna decembrie, arata datele oficiale publicate joi de Administratia vamala, in conditiile in care perturbarile provocate de pandemia de coronavirus in intreaga lume au alimentat cererea pentru produsele chineze, transmite Reuters.…

