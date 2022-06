Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI: A doua zi a Alba Fest 2022, cel mai așteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. PROGRAMUL zilei de sambata ASTAZI: A doua zi a Alba Fest 2022, cel mai așteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. PROGRAMUL zilei de sambata Astazi, la Alba Iulia, are loc cea de-a doua zi a celui mai așteptat…

- Programul zilei de sambata la Alba Fest 2022. Artiștii care vor urca pe scena din inima Cetații Alba Carolina Distracția continua sambata la Alba Iulia, in cea de-a doua seara a festivalului Alba Fest 2022. Pe scena din Piața Cetații vor urca, incepand cu ora 20:00, Grasu XXL, Olivia Addams, Connect-R,…

- ASTAZI: Incepe Alba Fest 2022, cel mai așteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. PROGRAMUL zilei de vineri ASTAZI: Incepe Alba Fest 2022, cel mai așteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. PROGRAMUL zilei de vineri Astazi incepe, la Alba Iulia, cel mai așteptat eveniment al anului, Alba Fest…

- Vineri, sambata și duminica are loc o noua ediție a Alba Fest. Evenimentul se desfașoara, sub aceasta denumire din 2014, cu excepția a doi ani, atunci cand a fost anulat din cauza pandemiei. Scena din Piața Cetații a fost instalata iar organizatorii fac ultimele pregatiri. Programul complet al Alba…

- In cursul zilei de astazi, 6 iunie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu a fost prezent la Manastirea albaiuliana „Hristos Pantocrator”. Incepand cu ora 10.00, in Sala de sedinta a Caminului bisericesc „Peregrinus” din cadrul așezamantului monahal, IPS Irineu a prezidat lucrarile ședinței de constituire…

- Festivalul de Teatru „Povești” Alba Iulia. PROGRAMUL de marți: Lebedele Salbatice, De-aș fi Scufița Roșie și Anatomia unui clișeu Marți este a treia zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole pentru copii, lansare de carte și vernisaj de arta…

- Șapte unitați școlare din Alba incluse in programul de pilotare a evaluarii standardizate. DOCUMENT: LISTA școlilor din Romania Șapte unitați de invațamant din Alba au fost selectate pentru pilotarea evaluarii standardizate prin care se va stabili nivelul de competențe ale elevilor la finalul anului…

- Cum vor circula autobuzele, in Alba Iulia, in perioada Sarbatorilor Pascale. Program special de sarbatori Programul de transport public, in perioada Sarbatorilor Pascale, a fost facut public de Societatea de Transport. Mai exact, in perioada 22 – 25 aprilie, programul STP va fi cel postat mai jos, in…