- Astazi, Radio Romania sarbatoreste 95 de ani de emisie neintrerupta. Ziua de 1 Noiembrie a fost instituita ca Zi Nationala a Radioului de Parlamentul Romaniei, ca recunoastere a rolului determinant al Radioului in istoria țarii noastre. Intreaga luna noiembrie sta sub semnul celebrarii celor 95 de ani…

- Ediția de duminica, 29 octombrie 2023, a reality show-ului de la Antena 1 a pus una dintre echipe intr-o situație tensionata. Alexia și Aris Eram au intrat in vizorul polițiștilor, in Columbia. Andreea Esca sigur a urmarit cu mari emoții imaginile cu cei doi copii ai sai. Emoții mari pentru copiii Andreei…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, in opinia sa, pana la finalul lunii noiembrie, noua lege a pensiilor va fi trecuta prin Parlament. ”Pe urma, ea va urma sa fie pusa in aplicare de la 1 ianuarie”, adauga el, aratand ca, de la 1 ianuarie, toate pensiile vor fi marite cu 13,8%. ”Inchiderea inechitatilor…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a inistat sambata premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA. „La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri seara, 6 octombrie, la Ramnicu Valcea, ca in momentul in care va intra in vigoare legea pe care si-a asumat-o in Parlament pe masurile fiscale, atunci va fi creat cadrul legal și se va face rectificarea bugetara.„Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, vineri seara, la Ramnicu Valcea, despre data la care va avea loc prima rectificare bugetara din acest an, precizand ca, in momentul in care va intra in vigoare legea pe care si-a asumat-o in Parlament va fi creat cadrul legal. Marcel Ciolacu a precizat ca prioritatea…

- Dupa ce ani de zile, porcul nu a lipsit din aproape nici o gospodarie din mediul rural, acum cotețele țaranilor sunt mai mult goale. Rar se mai aude grohaitul porcului in așteptarea mancarii. Cauzele sunt multiple, de la comoditatea tinerei generații care evita sa ma creasca animale, la teama de pesta,…