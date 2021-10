Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice va fi marcata de catre Primaria Municipiului Ramnicu Valcea prin premierea a 19 nonagenari cu ocazia intrarii acestora in Clubul Longevivilor. Aniversatii vor primi la domiciliile lor si cu respectarea restrictiilor curente o Diploma si tichete sociale cu…

- Cazurile de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca la Buzau. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost confirmate 19 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Pacienții au varste cuprinse intre 9 și 86 de ani. Trei dintre aceștia…

- FOTO| Onița Susana, din Teiuș, sarbatorita la varsta venerabila de 101 ani, cu o diploma, flori și o „surpriza dulce” Onița Susana, batranica de 101 ani, care locuiește in Teiuș, a fost, in aceasta dupa-masa, vizitata și felicitata de reprezentanții primariei, cu ocazia implinirii acestei varste venerabile.…

- Totalul cazurilor de Covid-19 confirmate in Israel de la debutul pandemiei a depasit pragul de 1 milion. Autoritatile israeliene au transmis marti dimineata ca mai mult de 1 milion de oameni au fost confirmati cu Covid-19 de la inceputul anului 2020, informeaza timesofisrael.com. Luni au fost inregistrate…

- „Mulți dintre cei care sunt viitorul acestei țari iși doresc sa plece din ea.”, a scris Președintele țariii, Maia Sandu, pe contul sau de facebook intr-un mesaj prilejuit de Ziua Internaționala a Tineretului, marcata astazi.

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru trafic și deținere de droguri in stațiunea Vama Veche. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii și jandarmii au depistat in stațiunea Vama Veche patru barbați, cu varste cuprinse intre 18 și 22 de ani, care aveau asupra…

- „Ești campion? Totuși, mai e un pas. Numai dupa el, devii legenda!” Așa i-a șoptit in suflet destinul „eroului de la Sevilla”. In 1986, Helmut Duckadam ne-a aparat „steaua” campionilor, ca nimeni altul. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 556, ediția print De-atunci, legenda lui indeamna la…