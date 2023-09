Stiri pe aceeasi tema

- De Praznicul Inalțarii Sfintei Cruci, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Manastirea Lupșa, protopopiatul Campeni, cu ocazia hramului acestui așezamant monahal. In ajunul sarbatorii, acesta a savarșit slujba Vecerniei mari cu Litie, in prezența a numeroși credincioși pelerini.…

- In seara zilei de joi, 31 august 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in Piața Cetații din Municipiul Alba Iulia. De la ora 18.00, acesta a participat la deschiderea Festivalului folcloric „Tinerete”, organizat de catre artista Oana Bozga-Pintea. Spectacolul…

- Marți, 29 august 2023, de sarbatoarea Taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Manastirea „Sfantul Ioan Botezatorul” de la Strungari, protopopiatul Sebeș. Acesta a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, programul national de tabere de vara Traditie si Noutate și-a aflat continuitatea, in contextul anului omagial al pastorației persoanelor varstnice, in ținutul binecuvantat al Maramureșului, in perioada 29…

- Joi, 27 iulie 2023, in ziua praznuirii Sfantului Mare Mucenic și Tamaduitor Pantelimon, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. IPS Irineu, inconjurat de un…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in perioada 22–23 iulie 2023, Manastirea Putna, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a organizat la Schitul „Sfantul Ilie” – Salaș a treia ediție a taberei de vara „Mai aproape de Cer”.…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Irineu, in perioada 24-27 iulie 2023, cinstitele moaște ale Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, se afla spre inchinare in Eparhia Alba Iuliei. Cinstitul odor a fost adus in Romania de la Bologna, fiind insoțit de…

- In cursul zilei astazi, 23 iulie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfantul Ioan Botezatorul” de la Rimetea, protopopiatul Aiud. Acesta a oficiat slujba de resfințire a bisericii acestei vetre monahale, dupa care…