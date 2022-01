Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul Germaniei de a se alatura celorlalte state membre ale NATO in a livra arme Ucrainei i-a deranjat pe aliati si a ridicat intrebari in legatura cu hotararea Berlinului de a se opune Rusiei, se arata intr-o analiza a agentiei americane de presa Associated Press, citat de Agerpres. Chestiunea…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Printre posibilele sanctiuni este evocata blocarea functionarii gazoductului Nord Stream 2, care conecteaza Germania direct cu Rusia. Dar o asemenea masura ar amplifica criza energetica in Europa ce a condus la cresterea preturilor.''Prudenta dicteaza alegerea masurilor care vor avea cel mai mare efect,…

- Poziția comuna a celor doi oficiali a fost exprimata joi seara, intr-o convorbire telefonica avuta de cei doi lideri, care s-au declarat de acord \"\"asupra faptului ca ar trebui ca o noua agresiune militara a Rusiei contra Ucrainei sa fie evitata\"\", relateaz[ Agerpres.\"\"Trebuie sa fie clar ca,…

- Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa nu se extinda spre est. „Rabdarea noastra s-a terminat”, a declarat Lavrov la o conferinta de presa. Ministrul de externe Serghei Lavrov a descris vineri cererile Moscovei ca NATO sa nu se extinda si sa nu desfasoare forte in Ucraina si in alte…

- Ambasada SUA a transmis vineri un mesaj dur in care subliniaza ca „Rusia nu are niciun cuvant de spus” in privinta relatiei dintre Ucraina si NATO. „Rusia trebuie sa se alature restului lumii in secolul XXI. In zilele noastre, natiunile suverane au dreptul de a alege liber ce aranjamente fac pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Daca Rusia decide sa dea unda verde unei invazii, armata ucraineana nu ar avea nicio șansa sa faca fața, fara un ajutor militar din partea Occidentului, admit generalii de la Kiev și analiștii militari citați de New York Times. Președintele Joe Biden incearca sa impiedice acest scenariu, prin mișcari…