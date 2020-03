Asociaţiile care furnizează servicii sociale cer măsuri pentru a putea continua să sprijine persoanele vulnerabile Asociatiile si fundatiile care furnizeaza servicii sociale solicita Guvernului masuri pentru a putea continua sa sprijine persoanele vulnerabile.



"Pentru ca acest sector sa poata rezista si sa continue sa ingrijeasca persoanele varstnice, copiii, adultii cu dizabilitati sau persoanele aflate in alte situatii de vulnerabilitate, ONG-urile din domeniul social au nevoie de masuri foarte rapide si specifice: subventiile pentru organizatiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, acordate in baza Legii 34/1998, trebuie mentinute intacte, iar acolo unde activitatile sunt suspendate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

