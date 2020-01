Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța un sfarșit de saptamana plin de evenimente care au ca tema centrala Revoluția din 1989, organizate de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, alaturi de partenerii sai.

- Camine in Mișcare / Moving Fireplaces, realizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, invita timișorenii marți, 10 decembrie, de la 18.30, la Corner Space by TM2021 din Bastionul Maria Theresia, la lansarea celor patru carți și a unui film documentar despre trecut și prezent,…

- In weekendul 6-8 decembrie, intre orele 14.00-20.00, spațiul de langa Galeria Calpe, Bastionul Theresia, va fi gazda primei ediții Harababura Vintage Fair, targ de vechituri și design contemporan. „Iarna aceasta, Harababura Vintage ne indeamna sa daruim cadouri alternative, etice,…

- Un parteneriat important a fost semnat, astazi, intre Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii și Automobile Bavaria Group. Astfel, compania devine partener unic de mobilitate al proiectului. Concret, Automobile Bavaria Group va pune la dispoziția Asociației TM2021 o flota de automobile,…

- Importanța Revoluției din ’89 și trecerea a 30 de ani de la momentul de cumpana din istoria Romaniei sunt marcate, la Timișoara, prin film, teatru, muzica și poezie. Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii organizeaza, la sfarșitul saptamanii, in cadrul proiectului Memoriile Cetații,…

- Spectacole, ateliere și multa distracție pentru copii sunt reunite in acest final de saptamana sub egida KIDS 21, eveniment organizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. KIDS 21, primul sezon, dedicat celor ... The post Joc, creativitate și imaginație pentru cei mai mici, in…

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza un nou proiect, asumat in traseul Vocile orașului din Programul Cultural 2019, bidbook TM 2021, program implementat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Proiectul Central Park iși propune sa demonstreze felul in care oamenii se pot exprima…

