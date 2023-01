Stiri pe aceeasi tema

- „Pizzarotti, oaia neagra de pe AutostradaA7!”, noteaza Asociația Pro Infrastructura. „Progresul pe cei 21 kilometri ai lotului 1 al A7 Ploiești-Buzau, intre Dumbrava (nod A7-A3) și Mizil este dezamagitor, chiar daca nu aveam așteptari mari de la asocierea Pizzarotti-Retter”, a mai notat asociația. CNAIR…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amanat luarea unei decizii privind construcția primei autostrazi din județul Iași (cca 30 km intre Mircești și Pașcani, parte din A7) pana pe 30 decembrie, potrivit informațiilor disponibile in sistemul național de achiziții publice.Porțiunea…

- O performanța uluitoare a fost inregistrata in weekend de echipa de asistente și medici care au salvat mainile adolescentei ranite grav intr-un accident din Pașcani (Iași). Medicii au reușit sa replanteze brațele amputate ale fetei dupa o operație care a durat 20 de ore. La interventia chirurgicala,…

- ”Suntem in grafic, dar se poate accelera ritmul pe Sectiunea 5 Sibiu-Pitesti. In iulie va spuneam ca suntem foarte dezamagiti de progresul in teren si de atitudinea antreprenorului general, WeBuild, unul din cei doar cativa pe care-i consideram seriosi. La final de an, santierul este cat-de-cat in grafic…

- ”Avem 444 kilometri de autostrada in licitatie. Sunt 18 segmente de pe 4 autostrazi (A0, A3, A7 si A13), putin peste 444 km cu o valoare estimata totala de 6,54 miliarde euro. Unele merg neasteptat de bine (A7 unde UMB a ofertat extrem de agresiv si a speriat competitorii), iar altele isi continua epopeile…

- Un singur tronson de autostrada mai are șanse sa fie dat in folosința pana la finalul anului 2023, fiind vorba de numai 13 kilometri.Cei circa 13 kilometri de la Sibiu la Boița ar fi singurii kilometri de autostrada deschiși anul acesta, potrivit Hotnews. Lucrarile pe segmentul Sibiu-Boița…

- ”Primii si ultimii kilometri de autostrada din 2022. Umbla vorba prin targ ca 15 decembrie este data asumata inca neoficial pentru inaugurarea primei sectiuni din mult-asteptata Autostrada A1 Sibiu-Pitesti”, a transmisw, marti seara, Asociatia Pro Infrastructura. Sursa citata a precizat ca ”austriecii…