Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia "Moldova Vrea Autostrada" (MVA) este o asociatie distincta de Asociatia „Impreuna pentru A8", nu desfasoara activitate politica dar este deschisa tuturor formelor de interactiune cu absolut toate partidele politice in scopul de a genera un curent de opinie favorabil si de a determina si capacita…

- Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale – APIS organizeaza campionatul de fotbal „Mai bine pentru toți”. Aceasta va avea loc la Școala „Mihai Viteazu” din Campia Turzii, joi, 20... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- MVA nu desfasoara activitate politica si este deschisa tuturor formelor de interactiune cu partidele politice si alte asociatii civice care manifesta interes pentru informatii, dialog si actiuni comune, cu respectarea prevederilor statutare si ale Codului de Etica adoptat; Conducerea asociatiei MVA…

- Un tribunal federal din San Diego (sudul statului California) a decis ca practica separarii familiilor de migranti la frontiera cu Mexicul bazata pe istoricul infractional al parintilor este realizata cu discretia adecvata, transmite marti Reuters potrivit Agerpres Decizia, luata de judecatorul Dana…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, spune ca legea recursului compensatoriu trebuie inlocuita, insa reticenta sa a fost legata de o ordonanta de urgenta, precizand ca modificarea se va face prin asumarea raspunderii, așa cum a anuntat premierul Ludovic Orban. Predoiu explica, de asemenea, și de ce…

- Derk de Jong, pastorul olandez in varsta de 78 de ani, din Ocna Mureș, condamnat in prima instanța, la 10 ani de inchisoare pentru viol in forma agravanta asupra nepotului de cinci ani, va executa 4 ani de inchisoare. Condamnarea in prima instanța a avut loc la Judecatoria Aiud. Curtea de Apel Alba…

- Cei 52 de membri ai echipei de cautare din Romania, care au plecat spre Albania, in sprijinul autoritaților, dupa cutremurul in urma caruia au murit 14 oameni,sunt printre puținii acreditați ONU pentru astfel de misiuni, a declarat, la plecarea de pe Aeroportul Henri Coanda, ministrul de Interne…

- Curtea de Apel Cluj a dat caștig de cauza statului roman in procesul cu moștenitorii domeniului de la Ciucea al poetului Octavian Goga. Astfel, Consiliul Județean (CJ) Cluj a primit caștig de cauza de la magistrații Curții de Apel Cluj in procesul pentru patrimoniul imobiliar lasat de poetul și fostul…