Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Anghel a emigrat in Marea Britanie in urma cu 7 ani, iar astazi este una dintre cele mai apreciate asistente de catre Serviciul National Medical din aceasta tara. Nu intamplator, britanicii au transformat-o in imaginea acestei institutii importante, iar panouri uriase cu imaginea Claudiei au…

- Claudia Anghel a emigrat in Marea Britanie in urma cu 7 ani, iar astazi este una dintre cele mai apreciate asistente de catre Serviciul National Medical din aceasta tara. Nu intamplator, britanicii au transformat-o in imaginea acestei institutii importante, iar panouri uriase cu imaginea Claudiei au…

- Claudia Anghel este o moașa din Romania care a devenit recent imaginea unei campanii ce celebreaza 72 de ani de la inființarea Serviciului Național de Sanatate (NHS) din Marea Britanie. Claudia este unul dintre cei 12 angajați ai Sistemului Național de Sanatate ale caror chipuri apar intr-o campanie…

- Anghel lucreaza ca moasa in Marea Britanie din 2012. Povestea sa de succes este una dintre cele a 600.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, dar totodata este un semnal cu privire deficientele sistemului de sanatate din tara sa natala si despre perspectivele sumbre pentru ea si familia ei daca…

- O romanca de 39 de ani care a mers in vacanța in Halkidiki spune ca la 6 zile dupa ce a ajuns in Grecia a fost anunțata ca testul pentru COVID facut la granița a fost pozitiv și i s-a recomandat sa se intooarca in țara. Ajunsa acasa, femeia a refacut testul, care a ieșit negativ, relateaza Mediafax.O…

- Claudia Anghel, o romanca din Calarasi, a ajuns celebra in Regatul Unit. Este moasa si isi face cu atata daruire meseria incat Serviciul National Medical (National Health Service) a propus-o ca imagine a responsabilitatii la cea de-a 72-a aniversare a institutiei. Romanca ii priveste pe trecatori din…

- NHS -National Health Service (Sistemul de Asistenta medicala de stat) a ales-o ca simbol reprezentativ in an de pandemie pentru munca si aplecarea fata de oameni. Intr-o campanie nationala care celebreaza 72 de ani de la infiintarea NHS, imaginea romancei troneaza pe cladiri monumentale, in cele mai…

- SPRIJIN. NU PEDEPSE! - Editia 2020 "Vreau sa scap, ca, daca nu ma opresc cat mai repede, ma opresc in pamant." "Am multe asa, pe suflet, si n-am cui sa spun. N-am cui!" "Vreau sa ma duc sa vorbesc cu cineva." "Singura solutie sunt drogurile, ma afund iar in ele, simt ca nu mai am putere sa ies, sa fiu…