Asistentă medicală acuzată de otrăvirea unui bebeluș O asistenta medicala, in varsta de 27 de ani, este anchetata pentru uciderea unui nou-nascut. Aceasta lucra la spitalul de copii din Birmingham, Marea Britanie, și este acuzata ca ar fi provocat moartea bebelușului, prin administrare de otrava. Voit. Ca sa-l omoare. Nu din greșeala. Nu din culpa medicala. Femeia a fost, inițial, arestata, apoi eliberata. Dar poliția, care a fost anunțata chiar de conducerea spitalului despre situație, o cerceteaza. La fel cum cerceteaza și toate intamplarile din spital, care au legatura cu asistenta, incercand sa intregeasca tabloul faptelor sale. Cand spunem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

