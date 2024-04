Asigurăm condiții de viață mai bune pentru mureșeni cu fonduri europene In ultimii 4 ani am mobilizat fonduri europene pentru realizarea a peste 27 de proiecte majore pentru dezvoltarea județului Mureș. O parte din acești bani au fost cheltuiți pentru modernizarea rețelei de drumuri.In perioada 2020-2024 peste 150 km de drumuri din județ au fost reasfaltate. Am reabilitat complet tronsoanele Sighișoara-Agnita și drumul Ungheni-Mica-Tarnaveni. Lucrarile efectuate … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

