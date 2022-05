Stiri pe aceeasi tema

- O noua intalnire muzicala in cadrul proiectului ”Muzica+”, inițiat de pianista campineanca Diana Ionescu și inclus in programul cultural ”CampinArtelor”, a avut loc miercuri, 18 mai 2022, la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu”. A fost un adevarat festin cultural, cu doua recitaluri extraordinare…

- Muzica lui a plecat din camera din Azuga, apoi din Brașov, dar a ajuns sa fie cantata de filarmonici celebre pe scenele din intreaga lume. Sebastian Androne-Nakanishi a primit trofeul „Compozitorul Anului” la cea mai recenta editie a International Classical Music Awards, echivalentul Oscarurilor in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind evoluția pieței de capital in anul 2021. Analiza surprinde insa și aspecte de actualitate cu privire la modul in care au reacționat piețele de capital și de marfuri, in contextul razboiului din Ucraina. Conflictul armat din țara vecina…

- Avand in vedere importanța abordarii in școli a temelor de educație financiara in concordanța cu varstele elevilor, data de 11 aprilie a fost instituita ca „Ziua educației financiare”. Ori, conform propunerii Ministerului Educației, in intervalul 11-15 aprilie 2022 se vor organiza, la nivelul unitaților…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investiții dedicat polițiștilor, pompierilor și jandarmilor Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investiții dedicat polițiștilor, pompierilor și jandarmilor București, 6 aprilie 2022 – Autoritatea de Supraveghere…

- ”In urma analizelor efectuate a fost constatat faptul ca nu exista expuneri ale fondurilor de investiții, societaților de administrare a investițiilor, societaților de servicii de investiții financiare și instituțiilor pieței pe instrumente financiare emise de companii și unitați administrative din…

- In data de 21 martie 2022, Banca Naționala a Romaniei a organizat o serie de activitați de educație financiara in parteneriat cu Ministerul Educației, sub egida Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la instituția de invațamant cu profil economic din Alba Iulia. Aflat la a zecea ediție,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) va organiza, in perioada 21-27 martie 2022, cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de acțiuni dedicate promovarii educației financiare in randul copiilor și tinerilor. Evenimentele, care vor fi derulate in cadrul GMW, urmaresc, in principal, creșterea…