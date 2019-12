Stiri pe aceeasi tema

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri de doua cifre dupa primele 10 luni, cel mai semnificativ avans fiind consemnat de indicele BET-TR, care include si dividendele, si care s-a apreciat cu 40%. Potrivit unui comunicat al Bursei, indicele BET-XT-TR, care include…

- Valoarea tranzactiilor bursiere derulate vineri s-a cifrat la numai 19,16 milioane de lei (4,02 milioane de euro) pe o piata in care indicele principal, BET, a stagnat, potrivit Agerpres.BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a urcat cu 0,03%, indicele blue-chip…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in scadere cu 0,76%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.141,55 puncte, in scadere cu 178,32 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo, informeaza Agerpres.Citește și: INCREDIBIL.…

- Un deputat a depus, la Senat, un proiect de act normativ pentru a stopa cresterea nejustificata a cheltuielilor pentru repararea vehiculelor avariate si a crestereii preturilor asigurarilor RCA . Proiectul vizeaza echilibrul intre despagubirile acordate de asiguratori si costurile reparatiilor, informeaza…

- Acțiunile americane au urcat puternic vineri, indicii bursieri americani de referința S&P 500 și Nasdaq Composite atingand noi maxime istorice pe fondul unui raport solid cu privire la piața muncii din Statele Unite și per total in contextul unui climat pozitiv pentru activele de risc.Conform…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la circa 17,8 milioane de lei (3,74 milioane de euro), din care 17,2 milioane lei (3,6 milioane euro) tranzactii cu actiuni, anunța AGERPRES.Citește și: Florin Cițu dupa ce a picat votul din…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, unde sunt incluse si pensiile din Pilonul II, a ajuns, in primul semestru al anului, la 57,43 miliarde de lei (12,13 miliarde de euro), in crestere cu aproape 26%, potrivit datelor transmise, luni, de Autoritatea…