Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 07.-11.11.2022 s-a desfașurat in județul Alba, Campania naționala de identificare și combatere a muncii nedeclarate și subdeclarate precum și privind respectarea reglementarilor legale in cadrul relațiilor de munca, in unitațile din domeniul transporturilor cod CAEN 4931 și 4941. Au fost…

- Romania continua sa fie alaturi de Ucraina pe drumul sau spre pace, libertate și reconstrucție, a afirmat premierul Nicolae Ciuca in timpul intrevederii cu ambasadorul ucrainean la București, Ihor Prokopchuk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe persoane au reclamat ca au fost pacalite cu mii de euro de falși brokeri, care le-au convins sa investeasca in diferite acțiuni la bursa și in criptomonede, avertizeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). ASF atrage atenția ca societațile din state terțe, care furnizeaza servicii…

- Veste proasta pentru amatorii sporturilor de iarna dar și pentru proprietarii partiilor: din acest sezon, sacțiunile ar putea fi dublate, ajungandu-se la 2.000 de lei in cazul persoanelor fizice și 10.000 de lei in cazul firmelor. Decizia ar putea fi luata in cadrul ședinței de Guvern de miercuri, pe…

- Lovitura dura pentru Romania TV! Postul de televiziune a fost amendat de Consiliul Național al Audiovizualului de doua ori intr-o singura zi. Trustul a oferit o serie de dezinformari despre Clotilde Armand si despre decizia Comisiei Europene de a autoriza insectele ca produs alimentar. La cat se ridica…

- Polițiștii banațeni au desfașurat ieri o acțiune „pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”, in județul Caraș-Severin. Astfel, intre orele 15:00 și 17:00, pe DN 6, una dintre șoselele pe care se produc numeroase accidente, a avut loc o noua acțiune de tip…

- Aparatul radar al poliției a inregistrat, duminica, cea mai mare viteza de anul acesta, 281 km / ora, pe autostrada A1, in judetul Arad, pe un sector unde limita de viteza este de 100 km / la ora. Soferul, un cetatean ceh, a ramas fara permis pentru 4 luni si a primit si o amenda. […] The post Pe autostrada…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a anuntat ca selectionerul naționalei Romaniei, Edward Iordanescu, va ramane la echipa nationala indiferent de rezultatele inregistrate in Liga Natiunilor. “Edi nu trebuie sa transmita dezamagirea asta catre jucatori. Asta e talentul lui, de a remonta. Nu e…