Societatile City Insurance SA si Euroins Romania au fost sanctionate cu amenzi in cuantum de 500.000 lei, respectiv 450.000 lei, in urma activitatii de control permanent, principala deficienta identificata fiind plata cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA, a anuntat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).



"In cadrul sedintei Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) din data de 13 ianuarie 2021, Sectorul Asigurari - Reasigurari (SAR) a prezentat rezultatele activitatii de control permanent realizate la Societatea de Asigurare - Reasigurare…