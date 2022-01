Ascensiune puternică a Grupului DENT ESTET în 2021. Strategia de achiziții și creștere organică se menține ca obiectiv principal și în 2022 DENT ESTET in 2021: portofoliu extins cu inca 3 clinici, uniturile dentare +49%, echipa medicala +38% Motoare de creștere: Diviziile DE Implant Division și DE Advanced Orthodontic Division. Cu 122% mai multe implanturi dentare inserate și cu 60% mai multe aparate dentare aplicate fața de 2020 Piața de stomatologie din Romania in dinamica accelerata, cu o creștere estimata pentru noul an de aproximativ 17% Obiceiuri de consum: in 2022 urgențele medicale vor fi inlocuite treptat de zona de prevenție dentara și de tratamentele complexe Tendințe: Digitalizarea se va accelera cel mai mult in noul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

