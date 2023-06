Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii moldoveni stabiliți in Grecia, in cateva saptamani, iși vor putea converti permisele de conducere, a declarat Ambasadorul Republicii Moldova in Republica Elena, Andrei Popov, scrie Radiomoldova.md . Potrivit oficialului, un acord in acest sens a fost negociat intre autoritațile de la Chișinau…

- Gheorghe Hagi iși lauda fiul in orice ocazie. Antrenorul echipei Farul a acordat un interviu in Marca, dupa ce a caștigat titlul, și le-a spus jurnaliștilor ca Ianis Hagi este pregatit sa faca pasul in fotbalul din Spania. Acum cateca saptamani au existat zvonuri ca jucatorul lui Glasgow Rangers negociaza…

- Ianis Hagi nu vrea sa plece de la Glasagow Rangers și a decis care va fi strategia pentru sezonul urmator. Internaționalul roman a acordat un interviu in Daily Record și le-a spus jurnaliștilor ca aceasta vacanța va fi foarte scurta pentru ca iși dorește foarte mult sa se antreneze foarte mult. Ianis…

- Ianis Hagi a tras cu o gura zdravana de oxigen, dupa ce a inscris un gol in meciul Hibernian – Glasgow Rangers 1-3, din etapa cu numarul 36 din prima liga din Scoția. Internaționalul roman a plans in fața fanilor, iar la interviul de la finalul partidei a dezvaluit cum a trait momentul. Antrenorul Michael…

- Napoli a caștigat campionatul in Italia, dupa ce a caștigat un punct pe terenul lui Udinese. Este al treilea titlul din istoria echipei de la poalele Vezuviului, dupa cele doua caștigate cu Diego Armando Maradona in lot, in 1987 și 1990. Antrenorul Luciano Spalletti a dedicat acest succes fratelui sau,…

- Cei care cred ca nationala nu mai poate castiga nici macar in Andorra, sa nu citeasca acest text. Astazi, nationala de fotbal a Romaniei porneste o noua golgota pentru reconectarea la fotbalul mare. Dupa Mondialul ratat, urmeaza Euro. Si in rastimpul acesta de asteptare, in fotbalul nostru se intampla…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei debuteaza in campania de calificare la Campionatul European din 2024, primele doua meciuri fiind cu Andorra si Belarus. Ianis Hagi nu s a regasit pe lista fotbalistilor romani convocati pentru meciurile cu Andorra si Belarus, din startul campaniei de calificare…

- Gheorghe Hagi il critica dur pe Edi Iordanescu. Fostul capitan al echipei naționale este nemulțumit ca fiul sau, revenit la Glasgow Rangers dupa accidentarea de la genunchi, nu se afla in vederile selecționerului pentru partidele oficiale de luna aceasta. Gheorghe Hagi, nemulțumit de deciziile lui Edi…