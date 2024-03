Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de mediu vor amenda Primariei Capitalei din cauza lipsei unui plan de acțiune pentru reducerea poluarii in București, cerut de Garda de Mediu, a declarat comisarul șef, Andrei Corlan, la Digi24. Indicele de poluare publicat duminica, 25 februarie, de platforma AerLive, a atins din nou nivelul…

- Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa, vineri, la Doha, de reprezentativa Italiei, scor 16-10 (4-3, 4-4, 5-2, 3-1). A fost ultimul meci din grupa D a Campionatului Mondial. Prin clasarea pe locul trei, naționala noastra va juca la baraj pentru accederea in sferturile de finala. In primele meciuri…

- Kasim Kutay, CEO al Novo Holdings, a declarat pentru Reuters ca acordul este esential pentru strategia companiei sale de a sprijini Novo Nordisk si de a permite producatorului de medicamente sa-si extinda capacitatea de umplere, pentru a satisface cererea in crestere pentru Wegovy. Novo Holdings, filiala…

- Un turist trebuie sa scoata din buzunar mai multi bani la schi in Romania decat cei care aleg Bulgaria sau Italia si are la dispozitie un numar mult mai mic de kilometri de partii de schi, informeaza Mediafax.Un turist care ajunge in Sinaia plateste circa 25 de euro pe kilometrul de partie de schi,…

- Arheologii din Italia au descoperit 13 statuete din teracota asemanatoare celor din Scena Nasterii Domnului in timpul unor sapaturi realizate in situl antic Pompeii, informeaza agentia de presa ANSA. Arheologii din Italia au descoperit 13 statuete din teracota asemanatoare celor din Scena Nasterii Domnului…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Timiș a emis acordul de mediu pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest, cea care ar urma sa treaca pe teritoriul Timișoarei, Sanmihaiu Roman și Sacalaz. Drumul va avea puțin sub 14 kilometri.

- Catalin, un adolescent roman in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in urma cu cateva zile, dupa ce familia l-a dat disparut. Baiatul a recurs la un gest extrem, iar ieri a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane le-au fost alaturi parinților indurerați.