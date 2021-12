Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul pe care il primește intr-o singura zi un bolnav de COVID internat la terapie intensiva a fost surprins intr-o ”imagine cat o mie de cuvinte”, postata duminica de autoritați pe pagina oficiala a platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, RO Vaccinare, pe…

- Pe pagina de Facebook "RO" Vaccinare a fost postata o fotografie care socheaza. Vedeti care este tratamentul administrat intr-o singura zi unui bolnav de Covid internat la ATI. "O imagine cat o mie de cuvinte: tratamentul pentru o singura zi la terapie intensiva a unui bolnav de Covid-19! Acesta este…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din București, a spus ca romanii nevaccinați nu ar trebui sa iși plateasca spitalizarea daca se imbolnavesc cu coronavirus. Cine ar trebui sa plateasca tratamentul bolnavilor cu covid-19, de fapt Beatrice Mahler a afirmat ca…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a transmis in urma cu puțin timp un nou avertisment cu privire la formele grave cauzate de infecția cu Covid-19. Aceasta a povestit cu mare regret cazul unei tinere de 21 de ani, care a suferit un stop…

- De exemplu, la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, unde necesarul lunar de saci pentru decedati este de 100, numarul a fost suplimentat la 500, in conditiile in care institutia sanitara inregistreaza 45 de cazuri de deces pe zi – COVID si non-COVID. In imaginile date publicitatii se vad corpurile…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost luni la morga Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, unde, nemultumita de faptul ca pacientii decedati de COVID-19 sunt pusi in saci de plastic, a spus ca va depune plangere penala "impotriva tuturor celor din spital", inclusiv impotriva managerului…

- Senatoarei Diana Sosoaca a fost luni la morga Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, unde, nemultumita de faptul ca pacientii decedati de COVID-19 sunt pusi in saci de plastic, a spus ca va depune plangere penala "impotriva tuturor celor din spital", inclusiv impotriva managerului…

- In secția COVID de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București sunt internați 104 de bolnavi, „iar pacienții continua sa vina cu forme severe de insuficiența respiratorie”, a anunțat unitatea sanitara, duminica, 3 octombrie. In fotografiile publicate de institutul condus de Beatrice…