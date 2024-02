Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Paleru, medic specialist in chirurgie toracica la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” si profesor universitar, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca a luat in mod repetat mita de la pacienti. Medicul a fost obligat…

- Un medic rezident de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la doi ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a recunoscut ca a primit in mai multe randuri mita de la pacienti. Este vorba de Jan Palade, medic rezident in chirurgie toracica,…

- Cum imparțeau mita medicii corupti de la 'Marius Nasta': Utilizau o aplicatie financiara folosita de mulți romaniUn medic rezident de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la doi ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a recunoscut…

- Jan Palade, medic rezident in chirurgie toracica la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la doi ani inchisoare cu suspendare, in dosarul mitei de la spitalul bucurestean, in care profesorii universitari Cristian Paleru si Cornel Petreanu au fost arestati,…

- Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” poate diagnostica, acum, tuberculoza rezistenta la antibiotice, in mai putin de doua ore cu ajutorul unor echipamente si reactivi donate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, cu sprijinul Guvernului japonez. Tuberculoza multirezistenta la medicamente…

- Cancerul care induce cea mai mare mortalitate este cel pulmonar, iar aerul curat este solutia pentru un plaman sanatos, fiecare respiratie contand, a transmis, duminica, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului.…

