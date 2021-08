Stiri pe aceeasi tema

- (Fragment din volumul „Iulius Tescovin”, editura AM Press, 2021. Cartea poate fi procurata contactand autoarea) Iulius Tescovin s-a nascut (a fost nascut, mai precis) intr-o zi de 8. Nu voi preciza luna, pentru a nu crea confuzii. Pe 8 noiembrie s-a nascut personajul meu Pascal (știți, cel cu acronimele),…

- Revenita in Cupa CEV, ce-a de-a doua competiție continentala la importanța, Volei Alba Blaj va juca in „16”-imile de finala o dubla cu formația maghiara Vasas Obuda Budapesta, primul meci in Ungaria, in perioada, iar returul la Tg. Mureș. Clasata pe locul al 4-lea in recenta ediție a campionatului maghiar,…

- Jucatorul Hakan Calhanoglu, aflat la final de contract cu AC Milan, a ales sa evolueze la rivala rossonerilor, Inter Milano, club cu care a semnat o intelegere pe trei ani, potrivit news.ro. "Hakan Calhanoglu este un nou jucator al lui Inter. Mijlocasul a semnat un contract pana la 30 iunie…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a lansat un apel la eforturi mai mari ale tarilor bogate pentru a sustine campania globala de vaccinare impotriva coronavirusului, relateaza miercuri dpa. Intr-un mesaj video inregistrat pentru evenimentul "Africa Roundtable" la summitul G7, Steinmeier…

- Sambata, 5 iunie, de la orele 18,00, in curtea Bisericii Precupeții Noii din București (Strada Ernest Broșteanu, nr. 12), Rod Dreher, scriitorul american convertit la ortodoxie, aflat pentru prima data in țara noastra, va raspunde dilemelor și neliniștilor publicului roman, legate de semnele unor vremuri…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM, care se numeste „Astronaut”. Noua piesa suna foarte bine,are un vibe pozitiv si este perfecta pentru orice festival de gen.”Astronaut” a avut lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria si Serbia,…

- Germania are in vedere organizarea de concerte la exterior in aceasta vara, cu distantare sociala si testare COVID-19 pentru participanti si, daca numarul de cazuri va continua sa scada, suporterii ar trebui sa se poata intoarce pe stadioane la meciurile de fotbal incepand din luna august, a declarat…