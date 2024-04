Stiri pe aceeasi tema

- ROMARM și Rheinmetall din Germania vor construi in Romania cea mai mare fabrica de pulberi pentru muniții din Europa, consolidand industria de aparare și parteneriatul economic intre cele doua țari. The post INDUSTRIA DE APARARE ROMARM și Rheinmetall lanseaza in Romania cel mai mare proiect de fabrica…

- Iubitorii muzicii sunt invitați joi, 18 aprilie, ora 19:00 la un Concert de opera in Sala mare a Palatului Culturii. Orchestra simfonica și Corul mixt va fi dirijat de Theo Wolters (Olanda), iar soliștii serii vor soprana Ralik Szilvia (Ungaria), tenorul Mario Zeffiri (Italia), baritonul Johannes von…

- Brandul internațional de imbracaminte pentru barbați AC&co. a ȋnregistrat, anul trecut, o creștere importanta a vanzarilor online – +350% pe Zalando și +100% pe FashionDays. Ȋn 2024, retailerul va lansa propriile shopuri online, ȋn Romania și Germania. Compania planuiește sa ajunga de la 19 la 25 de…

- Parchetul European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, a inceput o investigație mamut in Germania! Parchetul European (EPPO) din Koln (Germania) a introdus acuzații impotriva a cinci persoane dintr-un grup de crima organizata, suspectați de o schema de frauda la scara larga in domeniul…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, informeaza dpa, informeaza Agerpres. Aceste declaratii…

- Hans-Georg Maassen, fost sef al spionajului german, care a fost demis dupa ce a fost acuzat ca a inchis ochii in fata amenintarii reprezentate de extrema dreapta, a fondat sambata un nou partid de dreapta, organizand congresul inaugural al formatiunii pe un vapor, in apropiere de vechea capitala a Germaniei,…

- Tesla va relua luni productia la uzina sa din apropiere de Berlin, dupa oprirea cauzata de perturbarile in lanturile de aprovizionare provocate de atacurile din Marea Rosie, a informat producatorul american de vehicule electrice, transmite DPA, potrivit Agerpres. Atacurile houthi asupra navelor din…

- Pentru iubitorii sportului rege: Wizz Air lanseaza zboruri speciale pentru Euro 2024. Lista de prețuri Wizz Air anunta ca lanseaza zboruri speciale in Romania pentru Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania. „Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila…