- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2024, perioada Postului Mare va dura de la 18 martie pana la 4 mai . Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se schimba…

- Donald Trump iși schimba poziția și susține TikTok, criticand Facebook in schimb. Fostul președinte american se alatura rețelei sociale chinezești și iși exprima dezacordul fața de Facebook, pe platforma sa Truth Social. A devenit Donald Trump dependent de TikTok? Omul care a vrut sa interzica…

- Lucrurile se complica la Survivor All Stars in echipa Faimoșilor. Mai exact, pare ca Jador și Zanni nu pot ajunge la un numitor comuni, iar atacurile verbale sunt la ordnea zilei. In episodul 11, de miercuri seara, razboinicii au caștigat din nou imunitatea pusa in joc. Astfel, faimoșii vor pierde iar…

- Confuzia intre fostul și actualul președinte al Franței a fost facuta duminica, la Las Vegas, la un miting politic, potrivit Le Figaro.„Imediat dupa ce am fost ales (2021 - N.R.), am fost la ceea ce numim o intalnire a G7, adica a tuturor liderilor NATO ... a fost in sudul Angliei. M-am așezat pe spate…

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este "ingrijorat" de regele Charles al III-lea si ca il va contacta telefonic, precizand, intr-o scurta declaratie de presa, ca tocmai a aflat despre diagnosticul de cancer al suveranului britanic, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Intrebat…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au cununat religios in 2019, iar in curand, aceștia vor aniversa cinci ani de relație. Fosta soție a lui Ilie Nastase pleaca din Romania zilele acestea și iși va aniversa ziua de naștere pe 7 februarie, in Dubai.Pe 7 februarie, Brigitte Pastrama iși serbeaza ziua de naștere,…