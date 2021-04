Artmark: Cel mai vechi whisky din România, adjudecat la 7.000 de euro O sticla de whisky scotian single malt Macallan din 1937, cea mai veche bautura de acest fel din Romania, potrivit Artmark, a fost adjudecata, miercuri seara, la pretul de 7.000 de euro la licitatia desfasurata online.



Whisky-ul, imbuteliat intr-o carafa de cristal Baccarat de la 1880 si insotit de certificatul de autenticitate al distribuitorului scotian, a avut pretul de pornire de 2.500 de euro.



