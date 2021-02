Marius Stamatin, alias Mark Stam, canta și compune inca din adolescența. Tanarul a fost remarcat inițial dupa ce a participat in competiția Moldova are Talent. Acum, artistul are numeroase concerte și scoate o mulțime piese atat proprii, cat și in colaborare cu unii dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra. Artistul Mark Stam și iubita lui, la un pas de desparțire? „Nu pot sa zic ca este roz cand nu este” In septembrie 2019, artistul s-ar fi logodit cu iubita lui, Nicolina Bucataru. „Nicolina, nu vreau sa ma bag unde nu trebuie, dar de ce nu te-ai [mai] afișat o perioada cu Marius?”,…