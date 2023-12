Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va intra in spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, ca in Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a carui ordine de zi se afla aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe aceasta…

- Romania nu intra in Schengen nici in acest an, iar in Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie – pe a carui ordine de zi se afla intrarea Romaniei și Bulgariei in spațiul european de libera circulație – nu va exista un vot, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Aderarea…

- In perspectiva Consiliului de Justiție și Afaceri Interne din 4-5 decembrie 2023, chestorul Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezentat, la Viena, reprezentanților guvernului austriac, un document-sinteza destinat cancelarului federal al Austriei, Karl Nehammer, in cadrul caruia a aratat rolul…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a cerut președintei legislativului european, Roberta Metsola, sprijin pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen in perspectiva Consiliului Justiție și Afaceri Interne, care va avea loc la inceputul lunii decembrie.In acest sens, europarlamentarul roman a cerut suportul…

- Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe a anuntat, luni, ca aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, este pe ordinea de zi a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), din 5 decembrie. „Este ultimul tren pentru tara noastra”, a adaugat el.„ACUM la Bruxelles: aderarea Romaniei si Bulgariei la…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in spațiul Schengen si de asemenea si-a declinat competenta in acest caz, conform hotararii…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, joi dupa-amiaza, ca aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen au fost abordate in cadrul sedintei Consiliului JAI, o serie de state membre intervenind activ pentru sustinerea aderarii. De asemenea, Presedintia spaniola a Consiliului a reconfirmat ca finalizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri intre conferinta de presa comuna cu presedinta Ungariei Katalin Novak, la Budapesta sa sustina intrarea Romaniei in spatiul Schengen si a precizat ca nu a inteles argumentul Austriei care a transmis ca nu are nimic impotriva Romaniei si Bulgariei, insa…