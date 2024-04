Transportatorii români percep puternic lipsa Schengen-ului Transportatorii de marfa din Romania s-au confruntat anul trecut cu pierderi in valoare de 2,55 miliarde euro din cauza nereusitei privind aderarea la spatiul Schengen. Potrivit aprecierilor UNTRR, in 2023 pierderile transportatorilor au crescut, dupa ce in urma cu un an acestea insumau inca 2,41 miliarde lei. Dupa cum a declarat Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, citat de economica.net, “Transportatorii asteapta 8-16 ore la trecerea frontierei spre Ungaria, cel mai lung timp de asteptare – maxima istorica – fiind in urma cu cativa ani de 5 zile”. Conform spuselor lui Dinescu, timpul mediu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

